Atelier création d’un marque-page en cuir avec dorure, Archives départementales De La Haute-Saône, Vesoul

Informations pratiques

Atelier création d’un marque-page en cuir avec dorure 19 et 20 septembre Archives départementales De La Haute-Saône Haute-Saône

Limité à 5 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Vous aimez les travaux manuels ? Cet atelier est fait pour vous ! Il vous permettra, une première approche de la dorure à travers une petite réalisation que vous garderez en souvenir.

Archives départementales De La Haute-Saône 14a Rue Miroudot Saint-Ferjeux, 70000 Vesoul, France Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 0384957630 http://archives.haute-saone.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 84 95 76 30 »}, {« owner »: {« uid »: 6593724, « type »: « agenda »}, « lastProcessedAt »: « 2026-08-03T09:41:57.441Z », « data »: [{« eventDuration »: 60, « bookingContact »: « archives@haute-saone.fr », « response »: {« passId »: 431046889, « isPending »: false, « addressId »: 271131}, « venueId »: 151931, « description »: « linked desc », « bookingEmail »: « archives@haute-saone.fr », « category »: « ATELIER_PRATIQUE_ART », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-03T09:41:57.180Z »}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2503168, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-03T09:41:57.274Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 480918495, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 1, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789819200000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-03T09:41:57.440Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/431046889 »}]

Vous aimez les travaux manuels ?! Cet atelier vous permettra une première approche de la dorure à travers une petite réalisation que vous garderez en souvenir.

©Archives départementales de la Haute-Saône