Visite libre des collections permanentes du musée Gérôme, Musée Jean-Léon Gérôme, Vesoul

Informations pratiques

Visite libre des collections permanentes du musée Gérôme 18 – 20 septembre Musée Jean-Léon Gérôme Haute-Saône

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Labellisé « Musée de France » en 2003, le musée offre au visiteur un parcours sur près de 1000 m2, des collections archéologiques aux salles dédiées à l’art du XIXe siècle.

Le premier niveau présente un panorama des découvertes archéologiques locales, et en particulier un remarquable ensemble de stèles funéraires antiques, ainsi que deux espaces évoquant le courant académique dont Gérôme fut le chef de file dans la seconde moitié du XIXe siècle.

Au second niveau, le parcours met en avant Jean-Léon Gérôme : scènes historiques ou mythologiques, thèmes orientalistes, dessins et études préparatoires, œuvres témoignant des liens forts liant l’artiste à sa ville d’origine.

La visite s’achève avec les artistes de « l‘Ecole haut-saônoise » qui se formèrent à l’atelier de Gérôme : portraits et scènes naturalistes de Jules-Alexis Muenier, Gustave Courtois, Pascal Dagnan-Bouveret et René-Xavier Prinet.

Musée Jean-Léon Gérôme 1 Rue des Ursulines, 70000 Vesoul, France Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 0384765154 https://www.vesoul.fr/sortir-bouger-se-divertir/musee-georges-garret.html https://www.facebook.com/profile.php?id=61571936773661;https://www.instagram.com/museegerome/;https://hautesaonetourisme.com/sinspirer/patrimoine-de-haute-saone/les-musees/musee-garret/ Le bâtiment date des XVIIe et XVIIIe siècles et fait partie des couvents francs-comtois fondés par Anne de Xaitonge. Entrée gratuite

Labellisé « Musée de France » en 2003, le musée offre au visiteur un parcours sur près de 1000 m2, des collections archéologiques aux salles dédiées à l’art du XIXe siècle. Le premier niveau présente…

© Musée Jean-Léon Gérôme