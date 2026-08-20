Visite libre des collections permanentes du musée Gérôme, Musée Jean-Léon Gérôme, Vesoul
vendredi 18 septembre 2026 · Musée Jean-Léon Gérôme · Vesoul
Informations pratiques
Visite libre des collections permanentes du musée Gérôme 18 – 20 septembre Musée Jean-Léon Gérôme Haute-Saône
99
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Labellisé « Musée de France » en 2003, le musée offre au visiteur un parcours sur près de 1000 m2, des collections archéologiques aux salles dédiées à l’art du XIXe siècle.
Le premier niveau présente un panorama des découvertes archéologiques locales, et en particulier un remarquable ensemble de stèles funéraires antiques, ainsi que deux espaces évoquant le courant académique dont Gérôme fut le chef de file dans la seconde moitié du XIXe siècle.
Au second niveau, le parcours met en avant Jean-Léon Gérôme : scènes historiques ou mythologiques, thèmes orientalistes, dessins et études préparatoires, œuvres témoignant des liens forts liant l’artiste à sa ville d’origine.
La visite s’achève avec les artistes de « l‘Ecole haut-saônoise » qui se formèrent à l’atelier de Gérôme : portraits et scènes naturalistes de Jules-Alexis Muenier, Gustave Courtois, Pascal Dagnan-Bouveret et René-Xavier Prinet.
Musée Jean-Léon Gérôme 1 Rue des Ursulines, 70000 Vesoul, France Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 0384765154 https://www.vesoul.fr/sortir-bouger-se-divertir/musee-georges-garret.html https://www.facebook.com/profile.php?id=61571936773661;https://www.instagram.com/museegerome/;https://hautesaonetourisme.com/sinspirer/patrimoine-de-haute-saone/les-musees/musee-garret/ Le bâtiment date des XVIIe et XVIIIe siècles et fait partie des couvents francs-comtois fondés par Anne de Xaitonge. Entrée gratuite
Labellisé « Musée de France » en 2003, le musée offre au visiteur un parcours sur près de 1000 m2, des collections archéologiques aux salles dédiées à l’art du XIXe siècle. Le premier niveau présente…
© Musée Jean-Léon Gérôme
À voir aussi à Vesoul (Haute-Saône)
- Lancement du livre d’Emilie FLEUROTTE L’Équilibre est dans l’assiette , Conférence et Dédicace Vesoul 11 septembre 2026
- État des lieux Collectif Porte-avions Rue Baron Bouvier Vesoul 12 septembre 2026
- Libération de Vesoul Jardin Anglais et Monuments des Allées Vesoul 12 septembre 2026
- Visite de la Banque de France de Vesoul, Banque de france de vesoul, Vesoul 18 septembre 2026