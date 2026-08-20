Parcours et atelier « À chaque œuvre son cadre », Musée Jean-Léon Gérôme, Vesoul

Informations pratiques

Parcours et atelier « À chaque œuvre son cadre » 19 et 20 septembre Musée Jean-Léon Gérôme Haute-Saône

8 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Pourquoi les tableaux ont-ils un cadre ? Venez en apprendre plus sur cet objet étonnant et partez à la recherche des œuvres du musée grâce aux détails des cadres. À la fin, vous pourrez réaliser votre propre encadrement !

Musée Jean-Léon Gérôme 1 Rue des Ursulines, 70000 Vesoul, France Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 0384765154 https://www.vesoul.fr/sortir-bouger-se-divertir/musee-georges-garret.html https://www.facebook.com/profile.php?id=61571936773661;https://www.instagram.com/museegerome/;https://hautesaonetourisme.com/sinspirer/patrimoine-de-haute-saone/les-musees/musee-garret/ [{« type »: « email », « value »: « musee.vesoul@vesoul.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0384765154 »}] Le bâtiment date des XVIIe et XVIIIe siècles et fait partie des couvents francs-comtois fondés par Anne de Xaitonge. Entrée gratuite

Pourquoi les tableaux ont-ils un cadre ? Venez en apprendre plus sur cet objet étonnant et partez à la recherche des oeuvres du musée grâce aux détails des cadres. A la fin, vous pourrez réaliser !…

© Musée Jean-Léon Gérôme