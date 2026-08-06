Visites enfants-parents des Archives départementales De La Haute-Saône, Archives départementales De La Haute-Saône, Vesoul

Informations pratiques

Visites enfants-parents des Archives départementales De La Haute-Saône 19 et 20 septembre Archives départementales De La Haute-Saône Haute-Saône

A partir de 5 ans / limitées à 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Sous la conduite de la médiatrice, cette visite des Archives départementales De La Haute-Saône contée, permet aux enfants de découvrir l’univers des archives et les trésors qui y sont conservés.

Archives départementales De La Haute-Saône 14a Rue Miroudot Saint-Ferjeux, 70000 Vesoul, France Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 0384957630 http://archives.haute-saone.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 84 95 76 30 »}, {« owner »: {« uid »: 6593724, « type »: « agenda »}, « lastProcessedAt »: « 2026-08-06T12:10:24.661Z », « data »: [{« eventDuration »: 60, « bookingContact »: « archives@haute-saone.fr », « response »: {« passId »: 431345915, « isPending »: false, « addressId »: 271131}, « venueId »: 151931, « description »: « linked desc », « bookingEmail »: « archives@haute-saone.fr », « category »: « EVENEMENT_PATRIMOINE », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-06T12:00:37.512Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2509264, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-06T12:00:37.594Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 481301853, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 1, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789828200000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-06T12:00:37.823Z »}, {« venueId »: 151931, « operation »: « update », « appliedAt »: « 2026-08-06T12:10:24.660Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/431345915 »}]

Sous la conduite de la médiatrice, cette visite contée permet aux enfants de découvrir l’univers des archives et les trésors qui y sont conservés.

©Archives départementales de la Haute-Saône