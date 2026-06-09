Atelier création numérique d’une BD Médiathèque Paul Hosteing Segonzac

Segonzac

Atelier création numérique d’une BD

Médiathèque Paul Hosteing 15 Rue Traversière Segonzac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 14:30:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Accompagnés par les conseillers numériques de la médiathèque départementale, venez découvrir les bases de la création de la bande dessinée sur support numérique, en laissant libre cours à votre imagination.

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Médiathèque Paul Hosteing 15 Rue Traversière Segonzac 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 81 04 23 mediatheque.segonzac16@gmail.com

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English :

Accompanied by the departmental media library’s digital advisors, come and discover the basics of comic book creation on digital media, giving free rein to your imagination.

L’événement Atelier création numérique d’une BD Segonzac a été mis à jour le 2026-06-09 par Destination Cognac