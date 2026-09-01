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AGENDA · Villeneuve-lès-Béziers

ATELIER CRÉATION TABLEAUX AQUARELLES Villeneuve-lès-Béziers

mercredi 16 septembre 2026 · Villeneuve-lès-Béziers

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Adresse
1 rue de la Marianne
Ville
34420 Villeneuve-lès-Béziers
Département
Hérault
Tarif

Villeneuve-lès-Béziers

ATELIER CRÉATION TABLEAUX AQUARELLES

1 rue de la Marianne Villeneuve-lès-Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16
fin : 2026-09-16

Date(s) :
2026-09-16

Participez à un atelier créatif afin de découvrir la technique de l’aquarelle !
Inscription obligatoire À partir de 6 ans.
Participez à un atelier créatif afin de découvrir la technique de l’aquarelle !
Inscription obligatoire À partir de 6 ans.   .

1 rue de la Marianne Villeneuve-lès-Béziers 34420 Hérault Occitanie +33 4 67 39 47 51  mediathequevilleneuvelesbeziers@orange.fr

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English :

Join a creative workshop to discover watercolor painting!
Registration required—for ages 6 and up.

L’événement ATELIER CRÉATION TABLEAUX AQUARELLES Villeneuve-lès-Béziers a été mis à jour le 2026-09-02 par 34 ADT34

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