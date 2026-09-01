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CAP SUR L’AMÉRIQUE GRANDE SOIRÉE COUNTRY Villeneuve-lès-Béziers

samedi 12 septembre 2026 · Villeneuve-lès-Béziers

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Adresse
Place Michel Solans
Ville
34420 Villeneuve-lès-Béziers
Département
Hérault
Tarif

Villeneuve-lès-Béziers

CAP SUR L’AMÉRIQUE GRANDE SOIRÉE COUNTRY

Place Michel Solans Villeneuve-lès-Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

La commune se met à l’heure du Far West musique country, danse et ambiance festive pour une soirée conviviale et dépaysante !
Villeneuve-lès-Béziers se met à l’heure du Far West avec sa Grande Soirée Country !
Au programme musique country, danse et ambiance festive pour une soirée conviviale et dépaysante, ouverte à tous. Débutants comme passionnés sont invités à partager ce moment chaleureux et à se laisser entraîner sur la piste.
Une soirée pleine d’énergie qui fera danser le public jusqu’au bout de la nuit !   .

Place Michel Solans Villeneuve-lès-Béziers 34420 Hérault Occitanie +33 4 67 39 47 80  mairie@villeneuve-les-beziers.fr

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English :

The town is taking on a Wild West vibe: country music, dancing, and a festive atmosphere for a fun and exotic evening!

L’événement CAP SUR L’AMÉRIQUE GRANDE SOIRÉE COUNTRY Villeneuve-lès-Béziers a été mis à jour le 2026-08-16 par 34 ADT34

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