Informations pratiques

Villeneuve-lès-Béziers

CAP SUR L’AMÉRIQUE GRANDE SOIRÉE COUNTRY

Place Michel Solans Villeneuve-lès-Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

La commune se met à l’heure du Far West musique country, danse et ambiance festive pour une soirée conviviale et dépaysante !

Villeneuve-lès-Béziers se met à l’heure du Far West avec sa Grande Soirée Country !

Au programme musique country, danse et ambiance festive pour une soirée conviviale et dépaysante, ouverte à tous. Débutants comme passionnés sont invités à partager ce moment chaleureux et à se laisser entraîner sur la piste.

Une soirée pleine d’énergie qui fera danser le public jusqu’au bout de la nuit ! .

Place Michel Solans Villeneuve-lès-Béziers 34420 Hérault Occitanie +33 4 67 39 47 80 mairie@villeneuve-les-beziers.fr

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English :

The town is taking on a Wild West vibe: country music, dancing, and a festive atmosphere for a fun and exotic evening!

L’événement CAP SUR L’AMÉRIQUE GRANDE SOIRÉE COUNTRY Villeneuve-lès-Béziers a été mis à jour le 2026-08-16 par 34 ADT34