Informations pratiques

Villeneuve-lès-Béziers

VILLENEUVE ACTIONS CITOYENNES ACTE 1 RAMASSAGE DES DÉCHETS

RDV place Michel Solans Villeneuve-lès-Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Grande opération de ramassage des déchets avec café de bienvenue et diplôme remis à chaque participant.

Venez participer à une grande opération de ramassage des déchets et contribuer à rendre la commune plus propre et agréable !

Café de bienvenue à 8h30, pot de remerciement avec remise d’un diplôme à tous les participants à 12h30.

Chaque geste compte, on vous attend nombreux ! .

RDV place Michel Solans Villeneuve-lès-Béziers 34420 Hérault Occitanie +33 4 67 39 47 80 mairie@villeneuve-les-beziers.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Large-scale trash cleanup with a welcome coffee and a certificate awarded to each participant.

L’événement VILLENEUVE ACTIONS CITOYENNES ACTE 1 RAMASSAGE DES DÉCHETS Villeneuve-lès-Béziers a été mis à jour le 2026-08-16 par 34 ADT34