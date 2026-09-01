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VILLENEUVE ACTIONS CITOYENNES ACTE 1 RAMASSAGE DES DÉCHETS Villeneuve-lès-Béziers

samedi 26 septembre 2026 · Villeneuve-lès-Béziers

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Adresse
RDV place Michel Solans
Ville
34420 Villeneuve-lès-Béziers
Département
Hérault
Tarif

Villeneuve-lès-Béziers

VILLENEUVE ACTIONS CITOYENNES ACTE 1 RAMASSAGE DES DÉCHETS

RDV place Michel Solans Villeneuve-lès-Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Grande opération de ramassage des déchets avec café de bienvenue et diplôme remis à chaque participant.
Venez participer à une grande opération de ramassage des déchets et contribuer à rendre la commune plus propre et agréable !
Café de bienvenue à 8h30, pot de remerciement avec remise d’un diplôme à tous les participants à 12h30.
Chaque geste compte, on vous attend nombreux !   .

RDV place Michel Solans Villeneuve-lès-Béziers 34420 Hérault Occitanie +33 4 67 39 47 80  mairie@villeneuve-les-beziers.fr

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English :

Large-scale trash cleanup with a welcome coffee and a certificate awarded to each participant.

L’événement VILLENEUVE ACTIONS CITOYENNES ACTE 1 RAMASSAGE DES DÉCHETS Villeneuve-lès-Béziers a été mis à jour le 2026-08-16 par 34 ADT34

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