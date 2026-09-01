Informations pratiques

Villeneuve-lès-Béziers

LES TRÉSORS DE NOTRE PATRIMOINE JEP 2026

Villeneuve-lès-Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez les trésors historiques, culturels et architecturaux de Villeneuve-lès-Béziers à travers visites, animations et moments de partage.

Villeneuve-lès-Béziers mettra à l’honneur son patrimoine à travers la manifestation Les Trésors de Villeneuve-lès-Béziers .

Habitants et visiteurs seront invités à découvrir ou redécouvrir les richesses historiques, culturelles et architecturales qui façonnent l’identité de notre village. Animations, visites et moments de partage permettront de mieux connaître l’histoire locale et de mettre en valeur un patrimoine qui appartient à tous.

Une belle occasion de porter un regard nouveau sur notre commune, son histoire et les trésors qui la rendent unique. .

Villeneuve-lès-Béziers 34420 Hérault Occitanie +33 4 67 39 47 80 mairie@villeneuve-les-beziers.fr

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English :

Discover the historical, cultural, and architectural treasures of Villeneuve-l’És-Béziers through tours, activities, and opportunities to connect with others.

L’événement LES TRÉSORS DE NOTRE PATRIMOINE JEP 2026 Villeneuve-lès-Béziers a été mis à jour le 2026-08-16 par 34 ADT34