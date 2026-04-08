Atelier créature confection d’un familier magique Château de Comper Concoret
Atelier créature confection d’un familier magique Château de Comper Concoret mercredi 15 juillet 2026.
Concoret
Atelier créature confection d’un familier magique
Château de Comper Centre de l’Imaginaire Arthurien Concoret Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 11:30:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-07-15
Enchanteurs et enchanteresses, à vos aiguilles pour assembler votre familier qui vous accompagnera pendant vos aventures et apprenez-en plus du les animaux fantastiques. Tous les mercredis à 11h30.
Du 11 juillet au 23 août, le campement des Héritiers de la Table Ronde vous propose ateliers, démonstrations, jeux avec des personnages haut en couleur !
Réservation conseillée. Dès 10 ans. .
Château de Comper Centre de l’Imaginaire Arthurien Concoret 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 79 96
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L’événement Atelier créature confection d’un familier magique Concoret a été mis à jour le 2026-04-13 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande