Atelier créature confection d’un familier magique Château de Comper Concoret

Concoret

Atelier créature confection d’un familier magique

Château de Comper Centre de l’Imaginaire Arthurien Concoret Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 11:30:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-07-15

Enchanteurs et enchanteresses, à vos aiguilles pour assembler votre familier qui vous accompagnera pendant vos aventures et apprenez-en plus du les animaux fantastiques. Tous les mercredis à 11h30.

Du 11 juillet au 23 août, le campement des Héritiers de la Table Ronde vous propose ateliers, démonstrations, jeux avec des personnages haut en couleur !

Réservation conseillée. Dès 10 ans. .

Château de Comper Centre de l’Imaginaire Arthurien Concoret 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 79 96

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English :

L’événement Atelier créature confection d’un familier magique Concoret a été mis à jour le 2026-04-13 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande