Veillée contée contées improvisées au camping du Val aux fées Camping du Val au fées Concoret mercredi 29 juillet 2026.

Concoret

Veillée contée contées improvisées au camping du Val aux fées

Camping du Val au fées 5 rue Renan le Cunff Concoret Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 20:30:00

fin : 2026-07-29 22:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Au moment où le soleil invite les poules à se coucher, rassemblons-nous pour

la veillée.

Venez comme vous êtes, en chaussons ou en chaussures de randonnée, installez-vous sous le ciel étoilé, et selon l’humeur et l’envie, je vous conterai des contes de fées, des légendes horrifiques, des histoires à dormir debout et des mensonges pleins de vérités !

A 20h30. .

Camping du Val au fées 5 rue Renan le Cunff Concoret 56430 Morbihan Bretagne +33 2 22 16 81 84

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English :

L’événement Veillée contée contées improvisées au camping du Val aux fées Concoret a été mis à jour le 2026-06-12 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande