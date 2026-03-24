Universités d’été Arthuriennes Fées, souveraines et magiciennes Lieu-dit Comper Concoret

Universités d’été Arthuriennes Fées, souveraines et magiciennes

Lieu-dit Comper Château de Comper Concoret Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-11

Spécialistes et universitaires sont réunis pour cette nouvelle édition des universités, l’occasion d’un moment de partage de connaissances, de découvertes et d’approfondissement.

Le colloque s’accompagne d’une veillée contée inédite, créée en résidence en Brocéliande Les Dames de Brocéliande, par Roxane Ca’orzi et Julie Boite en provenance de Belgique. .

Lieu-dit Comper Château de Comper Concoret 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 79 96

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L’événement Universités d’été Arthuriennes Fées, souveraines et magiciennes Concoret a été mis à jour le 2026-03-19 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande