Contes et légendes de Brocéliande Château de Comper Concoret

Concoret

Contes et légendes de Brocéliande

Château de Comper Centre de l’Imaginaire Arthurien Concoret Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 16:00:00

fin : 2026-07-14 17:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Bardes et conteurs des Héritiers de la Table ronde ouvriront la porte de l’imaginaire en contes et en musique pour découvrir les histoires de la forêt aux mille merveilles.

Réservation conseillée. .

Château de Comper Centre de l’Imaginaire Arthurien Concoret 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 79 96

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English :

L’événement Contes et légendes de Brocéliande Concoret a été mis à jour le 2026-04-05 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande