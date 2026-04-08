Archerie et légendes Château de Comper Concoret
Archerie et légendes Château de Comper Concoret mardi 14 juillet 2026.
Concoret
Archerie et légendes
Château de Comper Centre de l’Imaginaire Arthurien Concoret Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 11:30:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-07-14
Installé à la croisée des chemins, Belfea vous a préparé un atelier de découverte du tir à l’arc et des récits de l’Autre Monde, tous les mardis à 11h30.
Du 11 juillet au 23 août, le campement des Héritiers de la Table Ronde vous propose ateliers, démonstrations, jeux avec des personnages haut en couleur !
Réservation conseillée. Dès 10 ans. .
Château de Comper Centre de l’Imaginaire Arthurien Concoret 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 79 96
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English :
L’événement Archerie et légendes Concoret a été mis à jour le 2026-04-13 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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