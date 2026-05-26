Festival Et Dire et Ouïssance Poétic scène ouverte Place du Pâtis vert Concoret

Concoret

Festival Et Dire et Ouïssance Poétic scène ouverte

Place du Pâtis vert Maison d’Ernestine Concoret Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Tous les poètes du festival se réunissent à la Maison d’Ernestine à Concoret et chacun offrira 5 à 10 minutes de lecture, composant ainsi une véritable anthologie vivante et sensible du festival. Un format idéal pour celles et ceux ne pouvant assister à toutes les lectures du festival ! Et parce que la poésie aime aussi la surprise, quelques instants improvisés viendront ponctuer la soirée. Pensée comme un moment chaleureux, convivial et profondément humain, cette rencontre se prolongera autour d’un buffet ouvert à toutes et tous, offrant l’occasion d’échanger avec les auteurs autour d’une assiette ou d’un verre. Buffet végétarien et végétalien proposé par la Maison Ernestine. À 19h30. .

Place du Pâtis vert Maison d’Ernestine Concoret 56430 Morbihan Bretagne +33 2 99 07 85 49

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English :

L’événement Festival Et Dire et Ouïssance Poétic scène ouverte Concoret a été mis à jour le 2026-05-26 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande