Concoret

Les Assembllées Galèzes

Concoret Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-13

Découvrez le gallo, les danses et musiques spécifiques de Haute-Bretagne ! Ce festival créé en 1979 met en lumière la culture gallèse (ou galèze) avec une semaine de stages, spectacles et concerts et bals (fest-noz), dans le joli village de Concoret.

Lundi 13 à 18h le duo Drache ouvre cette 46e édition du festival Eva Cloteau au violoncelle et chant et Morgane Labbe à la contrebasse et chant, s’emparent du répertoire Haut-Breton pour un duo organique et enivrant de musique bretonne à danser et à écouter, teinté de quelques apparitions occitanes.

Mardi 14 à 21h Cédric Malaunais, sonneur et chanteur de Haute-Bretagne, vous présente Le grand leû du bouéz contes de tradition orale en gallo (tout-à-fait compréhensible), mêlés à la musique et chants, sur les pas du loup. .

Concoret 56430 Morbihan Bretagne

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L’événement Les Assembllées Galèzes Concoret a été mis à jour le 2026-05-06 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande