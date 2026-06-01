Concoret

Bienvenue dans mon jardin au naturel la place du Pâtis Rouge

Concoret Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Profitez du week-end pour découvrir des jardins près de chez vous et échanger avec des passionnés.

La place du du Pâtis Rouge est un petit coin de verdure, niché dans le bourg et un espace public investi depuis trois ans par le comité de biodiversité alliant citoyens et élus pour concevoir son aménagement.

Il a été imaginé pour accueillir, faciliter les rencontres et les partages des espaces de gourmandise et d’autres pour jouer, se cacher, se mettre à l’ombre ou encore s’y reposer. De la mini-micro-forêt d’essences locales (selon la méthode de Miyawaki) aux mellifères comestibles en passant par des fruitiers petits et grands et des aromatiques, voilà un an que se succèdent plusieurs sessions de plantations et d’entretien.

Quelques membres du comité seront là pour vous accueillir et vous présenter la démarche de création collective du jardin. Ce sera aussi l’occasion de mettre en avant les projets municipaux en cours qui visent à renaturer plusieurs espaces publics en désimperméabilisant des sols et en les végétalisant.

De 14h à 18h.

Possibilité d’amener son pique-nique dans certains jardins pour manger sur place.

Vous êtes accueillis dans des espaces privés merci de respecter les indications de stationnement, les lieux et les personnes, prenez garde à bien respecter les jours d’ouverture et les horaires, animaux tenus en laisse svp.

Pour favoriser l’échange et la coopération entre jardiniers et encourager l’adoption et la diffusion de pratiques de jardinage favorables à la santé, notre CPIE anime depuis un an un réseau de jardiniers en Brocéliande, ouvert à tous.tes. .

Concoret 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 74 62

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L’événement Bienvenue dans mon jardin au naturel la place du Pâtis Rouge Concoret a été mis à jour le 2026-05-28 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande