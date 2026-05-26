Festival Et Dire et Ouïssance Poétic scène ouverte Maison Morgane Concoret
Festival Et Dire et Ouïssance Poétic scène ouverte Maison Morgane Concoret samedi 27 juin 2026.
Concoret
Festival Et Dire et Ouïssance Poétic scène ouverte
Maison Morgane 2 place de l’Audience Concoret Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Après le magnifique succès de la première édition, la Poétic Scène Ouverte revient pour une seconde soirée encore plus vibrante, dans le cadre chaleureux de la Maison Morgane à Concoret.
Artistes des mots, amoureux des scènes libres, slameurs, poètes, chanteurs, performeurs, danseurs ou simples rêveurs le micro vous appartient ! Venez partager vos univers, vos textes, vos émotions et vos voix sous toutes les formes que peut prendre la poésie clamée, murmurée, chantée, improvisée, dansée ou réinventée.
Un seul principe est de rigueur poésie et bonne humeur.
Tout au long de la soirée, des gourmandises solides et des gourmandises liquides seront proposées aux artistes, mais aussi au public ! À 19h30. Inscription fortement conseillée. .
Maison Morgane 2 place de l’Audience Concoret 56430 Morbihan Bretagne +33 2 99 07 85 49
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L’événement Festival Et Dire et Ouïssance Poétic scène ouverte Concoret a été mis à jour le 2026-05-26 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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