Brocéliande VW Camp’s Camping Le Val aux Fées Concoret
Brocéliande VW Camp’s Camping Le Val aux Fées Concoret vendredi 19 juin 2026.
Concoret
Brocéliande VW Camp’s
Camping Le Val aux Fées 5 Rue Renan le Cunff Concoret Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-19
Les passionnés de Volkswagen anciennes et de culture aircooled ont rendez-vous au cœur de la Bretagne pour la 2ᵉ édition du Brocéliande VW Camp’s un rassemblement convivial et incontournable dédié aux amateurs de VW Combi, Cox et dérivés. Organisé par Oldwagen Breizh, cet événement vous plonge le temps d’un week-end dans l’univers mythique des VW anciennes, entre passion automobile, esprit camping et ambiance familiale.
Au programme du week-end
– Cox, Combi et dérivés
– Rallye photo
– Animations tout le week-end
– Top 5 des plus beaux véhicules + Top 5 enfants
– Buvette et restauration
– Village exposants
– Marché d’artisans et producteurs
– Swap Meet bourse d’échange de pièces
Que vous soyez exposant, collectionneur ou simple amateur de VW anciennes, le Brocéliande VW Camp’s vous promet un week-end placé sous le signe du partage, de la passion et de la bonne humeur ! Entrée visiteurs gratuite. .
Camping Le Val aux Fées 5 Rue Renan le Cunff Concoret 56430 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Brocéliande VW Camp’s Concoret a été mis à jour le 2026-05-20 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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