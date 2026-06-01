Bienvenue dans mon jardin au naturel le jardin d’Eden Jardin d’Eden Concoret

Concoret

Bienvenue dans mon jardin au naturel le jardin d’Eden

Jardin d’Eden 5 le Landrais Concoret Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13

Profitez du week-end pour découvrir des jardins près de chez vous et échanger avec des passionnés.

Agir sans agir, voilà la philosophie qui me guide au quotidien.

Réaliser le juste nécessaire pour que le jardin soit le plus naturel possible. Ce concept que Fukuoka développe dans son livre “La révolution d’un seul brin de paille” constitue pour moi la voie à suivre. Ce jardin de 8000 m², je le bâtis étape par étape avec une centaine d’arbres plantés depuis 2022. Mon rêve est d’en faire un jardin forêt dans lequel la grande majorité des végétaux est comestible. Un jardin sauvage, où la biodiversité est au cœur de ma vision d’un jardin luxuriant, sain et rempli de vie de toutes sortes. Désormais, en créant l’association jardin d’Eden , j’ai à cœur d’ouvrir le jardin pour propager cette philosophie du non-agir au jardin et où le seul intrant est la connaissance ! Au plaisir de vous y accueillir et de partager avec vous quelques pratiques comme le bokashi (production de compost grâce à un processus de fermentation) ou encore ma passion pour les bonsais et lacollection d’une 30aine de variétés d’érables japonais.

> Plantes en godet à prix libre au profit de l’association.

Samedi et dimanche 10h-12h30 et 14h-18h.

Possibilité d’amener son pique-nique dans certains jardins pour manger sur place.

Vous êtes accueillis dans des espaces privés merci de respecter les indications de stationnement, les lieux et les personnes, prenez garde à bien respecter les jours d’ouverture et les horaires, animaux tenus en laisse svp.

Pour favoriser l’échange et la coopération entre jardiniers et encourager l’adoption et la diffusion de pratiques de jardinage favorables à la santé, notre CPIE anime depuis un an un réseau de jardiniers en Brocéliande, ouvert à tous.tes. .

Jardin d’Eden 5 le Landrais Concoret 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 74 62

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L’événement Bienvenue dans mon jardin au naturel le jardin d’Eden Concoret a été mis à jour le 2026-05-28 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande