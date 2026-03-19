Pendragon Festival médiéval-fantastique en Brocéliande Château de Comper Concoret
Pendragon Festival médiéval-fantastique en Brocéliande Château de Comper Concoret samedi 1 août 2026.
Pendragon Festival médiéval-fantastique en Brocéliande
Château de Comper Centre de l’Imaginaire Arthurien Concoret Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 11:00:00
fin : 2026-08-02 18:00:00
Date(s) :
2026-08-01
La fête la plus épique de la forêt de Brocéliande !
Deux jours avec un grand marché fantastique , taverne et restauration thématique, spectacles, jeux, quête, jeux, musique, auteurs en dédicaces… !
Et une grande soirée le soir à ne pas manquer la Maisnie Hellequin vous fera danser dans une grande farandole endiablée pour la Lugnasad (fête celtique des moissons) !
Places limitées, réservation fortement conseillée. .
Château de Comper Centre de l’Imaginaire Arthurien Concoret 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 79 96
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L’événement Pendragon Festival médiéval-fantastique en Brocéliande Concoret a été mis à jour le 2026-03-19 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande