Pendragon Festival médiéval-fantastique en Brocéliande Château de Comper Concoret

Pendragon Festival médiéval-fantastique en Brocéliande

Château de Comper Centre de l’Imaginaire Arthurien Concoret Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 11:00:00

fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :

2026-08-01

La fête la plus épique de la forêt de Brocéliande !

Deux jours avec un grand marché fantastique , taverne et restauration thématique, spectacles, jeux, quête, jeux, musique, auteurs en dédicaces… !

Et une grande soirée le soir à ne pas manquer la Maisnie Hellequin vous fera danser dans une grande farandole endiablée pour la Lugnasad (fête celtique des moissons) !

Places limitées, réservation fortement conseillée. .

Château de Comper Centre de l’Imaginaire Arthurien Concoret 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 79 96

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Pendragon Festival médiéval-fantastique en Brocéliande Concoret a été mis à jour le 2026-03-19 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande