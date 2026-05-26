ATELIER Créez votre décoration en métal repoussé Les Beaux Gestes Le Mans

Le Mans

ATELIER Créez votre décoration en métal repoussé

Les Beaux Gestes 95 Grande Rue Le Mans Sarthe

Tarif : – – 55 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13 16:30:00

Date(s) :

2026-06-13

A partir d’une fine plaque de laiton, vous découvrirez l’art de créer du relief et dessiner dans le métal. Vous réaliserez une jolie décoration à suspendre tout en passant un agréable moment.

Tarif 55€ pers

Durée 2h30 Nb de participant.es 6 à partir de 12 ans

Informations et réservation sophie@sorore.fr

A partir d’une fine plaque de laiton, vous découvrirez l’art de créer du relief et dessiner dans le métal. Vous réaliserez une jolie décoration à suspendre tout en passant un agréable moment.

Déroulé de l’atelier

• Accueil et présentation des étapes clés de l’atelier

• Petit historique de la technique dans l’histoire de l’art

• Création de votre motif à partir d’une banque d’images ou de votre inspiration

• Mise en relief

• Finitions, décoration, pose du système d’accroche

L’atelier comprend

• Des connaissances et des conseils en métal repoussé

• Tout le matériel nécessaire (feuille de laiton, outils, stylets, feutrine etc)

• Vous repartez avec votre belle décoration

• 1 boisson et 1 pâtisserie locales (Infusions Bios La Mare (72210), Café BOC (Le Mans), Pâtisseries Le Chaudon de Salem (Le Mans)

Pour préparer votre atelier

Vous pouvez penser à votre motif personnel en amont de l’atelier.

Sa taille ne doit pas excéder un format A4.

La décoration étant fine comme du papier, pensez à prendre une pochette rigide pour l’emporter. .

Les Beaux Gestes 95 Grande Rue Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire sophie@sorore.fr

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English :

Starting with a thin brass plate, you’ll discover the art of creating relief and drawing in metal. You’ll be able to create a pretty hanging decoration while having a great time.

L’événement ATELIER Créez votre décoration en métal repoussé Le Mans a été mis à jour le 2026-05-22 par CDT72