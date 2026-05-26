ATELIER Créez votre décoration en métal repoussé Les Beaux Gestes Le Mans
ATELIER Créez votre décoration en métal repoussé Les Beaux Gestes Le Mans samedi 13 juin 2026.
Le Mans
ATELIER Créez votre décoration en métal repoussé
Les Beaux Gestes 95 Grande Rue Le Mans Sarthe
Tarif : – – 55 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13 16:30:00
Date(s) :
2026-06-13
A partir d’une fine plaque de laiton, vous découvrirez l’art de créer du relief et dessiner dans le métal. Vous réaliserez une jolie décoration à suspendre tout en passant un agréable moment.
Tarif 55€ pers
Durée 2h30 Nb de participant.es 6 à partir de 12 ans
Informations et réservation sophie@sorore.fr
A partir d’une fine plaque de laiton, vous découvrirez l’art de créer du relief et dessiner dans le métal. Vous réaliserez une jolie décoration à suspendre tout en passant un agréable moment.
Déroulé de l’atelier
• Accueil et présentation des étapes clés de l’atelier
• Petit historique de la technique dans l’histoire de l’art
• Création de votre motif à partir d’une banque d’images ou de votre inspiration
• Mise en relief
• Finitions, décoration, pose du système d’accroche
L’atelier comprend
• Des connaissances et des conseils en métal repoussé
• Tout le matériel nécessaire (feuille de laiton, outils, stylets, feutrine etc)
• Vous repartez avec votre belle décoration
• 1 boisson et 1 pâtisserie locales (Infusions Bios La Mare (72210), Café BOC (Le Mans), Pâtisseries Le Chaudon de Salem (Le Mans)
Pour préparer votre atelier
Vous pouvez penser à votre motif personnel en amont de l’atelier.
Sa taille ne doit pas excéder un format A4.
La décoration étant fine comme du papier, pensez à prendre une pochette rigide pour l’emporter. .
Les Beaux Gestes 95 Grande Rue Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire sophie@sorore.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Starting with a thin brass plate, you’ll discover the art of creating relief and drawing in metal. You’ll be able to create a pretty hanging decoration while having a great time.
L’événement ATELIER Créez votre décoration en métal repoussé Le Mans a été mis à jour le 2026-05-22 par CDT72
À voir aussi à Le Mans (Sarthe)
- Saint Exupéry Salle des Concerts du Mans Le Mans 26 mai 2026
- SAINT-EXUPÉRY Le Commandeur des oiseaux La Salle des Concerts Le Mans 26 mai 2026
- L’HOMME PARFAIT N’EXISTE PAS Comédie Le Mans Le Mans 27 mai 2026
- Théâtre de marionnettes du Guatemala Amikeco CPFI Musique du Monde Le Mans 27 mai 2026
- A vélo Curieuz’Mans Sur des aménagements cyclables avec Cyclamaine Le Mans 27 mai 2026