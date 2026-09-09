Atelier : créez votre profil grâce au physionotrace, Musée Dupuy-Mestreau, Saintes

Informations pratiques

Atelier : créez votre profil grâce au physionotrace 19 et 20 septembre Musée Dupuy-Mestreau Charente-Maritime

Gratuit. Jauge : 6 personnes par groupe. Réservation conseillée : 05 46 93 36 71. Atelier en continu.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez réaliser votre profil grâce à cette machine à tirer le portrait. Nul besoin d’être un grand dessinateur : avec ou sans accessoire, laissez-vous guider sur les traces des pionniers de la reproduction de l’image, à l’aube de l’invention de la photographie.

Jauge limitée à 6 personnes par groupe.

Musée Dupuy-Mestreau 4 Rue Monconseil, 17100 Saintes, France Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 0546933671 https://www.ville-saintes.fr/decouvrir-sortir/culture/musees/ Construit en 1738 pour le marquis Antoine Guinot de Monconseil, l’hôtel fût de 1790 à 1810 le siège de la préfecture de la Charente-Inférieure et devint musée en 1920.

Le décor se résume en bas-reliefs et consoles au balcon pour le style rocaille à la mode. A l’intérieur, le grand escalier en pierre avec sa balustrade en fer forgé est l’un des plus beaux éléments architecturaux. Les autres aménagements sont issus de remplois (plafonds peints des châteaux de Romegoux et de la Forêt ; lambris du château de Tonnay-Charente).

Cet édifice est le seul exemple d’architecture représentative du goût officiel de la première moitié du XVIIIe siècle en Saintonge.

Venez réaliser votre profil grâce à cette machine à tirer le portrait. Nul besoin d’être un grand dessinateur : avec ou sans accessoire, laissez-vous guider sur les traces des pionniers de la de à de…

©Direction des patrimoines, Ville de Saintes