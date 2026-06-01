Atelier cueillette et auto-édition d’un herbier, Villa Arson, Nice

Atelier cueillette et auto-édition d’un herbier Dimanche 7 juin, 14h30 Villa Arson Alpes-Maritimes

Sur inscription, limité à 15 enfants par session.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Deux sessions, sur inscription :

14h30 – 16h

16h30 – 18h

L’atelier se déroulera en 2 parties :

1. Visite des jardins de la Villa Arson, ancien domaine agricole devenu aujourd’hui une école d’art où cohabitent de nombreuses espèces végétales. Au fil de la visite, nous procéderons à une récolte minutieuse de feuilles et à des cueillettes collectives.

2. Dans un second temps, nous apprendrons différentes techniques de pliage et de composition afin de réaliser notre propre édition herbier. Photographies, couleurs, impressions de plantes ou expérimentations graphiques : toutes les possibilités seront ouvertes pour laisser place à la créativité de chacun·e.

À partir de 6 ans et pour toute la famille.

Les ateliers sont sur inscription et sont limités à 15 enfants par session. Les inscriptions se font via ce lien : https://forms.gle/iDCodujmDaEywst88

Le matériel est fournis.

Un atelier conçu et animé par le service des publics, avec la complicité des étudiant·es de la Villa Arson.

Villa Arson 20 Avenue Stephen Liégeard, 06100 Nice, France Nice 06100 Saint-Barthélémy Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492077373 http://www.villa-arson.fr [{« link »: « https://forms.gle/iDCodujmDaEywst88 »}] Dessiné par l’architecte Michel Marot, le jardin moderne de la Villa Arson consiste en une pelouse centrale sur laquelle se répartissent des cercles dallés avec au centre une plante ou, le plus souvent, un arbre. Provenant des cinq continents, les végétaux de ce nouveau jardin symbolisent par leurs origines très diverses l’ouverture de la Villa Arson à tous les horizons. Les dalles, spécifiquement créées pour le lieu se présentent sous forme de deux trapèzes emboités ou de triangles ; motifs que l’on retrouve sur l’ensemble des dallages de la Villa Arson et du jardin.

Les oliviers centenaires, plantés par des moines capucins au XVIe siècle, sont les derniers témoins de la vocation agricole du domaine. Ces oliviers donnent encore aujourd’hui les petites olives de Nice que l’on récolte, les bonnes années, pour produire une huile d’olive douce et fruitée caractéristique de la région. Tramway : ligne n°1, direction Henri Sappia – station Le Ray. Puis 10 mn de marche, suivre signalisation “Villa Arson” via les rues Paul Mallarède et Joseph d’Arbaud. Bus n°8, direction Las Planas / Sappia – station Deux avenues. Puis suivre la signalisation “Villa Arson” jusqu’à l’avenue Stephen Liégeard. En voiture : depuis l’autoroute A8, sortie 54, Nice Nord, puis suivre dir. “centre ville”, Bd Gorbella et signalisation “Villa Arson” ; depuis la Promenade des Anglais, bd Gambetta, puis Bd de Cessole et suivre signalisation “Villa Arson”.

Deux sessions, sur inscription :

© Félicie Calloch