Visite commentée de l’architecture et des jardins, Villa Arson, Nice

Visite commentée de l’architecture et des jardins Dimanche 7 juin, 14h30 Villa Arson Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Deux sessions, sans incription :

14h30 – 16h

16h30 – 18h

Les visites seront commentées par Patrice Lorho, jardinier de la Villa Arson. Elles sont libres, gratuites et sans inscription.

Les jardins de la Villa Arson rassemble une biodiversité qui s’étale sur plus de 500 ans.

Les oliviers plantés par des moines capucins au XVIe siècle, les pins parasols et les cyprès du temps de la famille Arson au XIXe siècle cohabitent avec le jardin moderne dessiné à la fin des années 1960 par l’architecte Michel Marot. Provenant des cinq continents, les végétaux de ce nouveau jardin symbolisent par leurs origines très diverses l’ouverture de la Villa Arson à tous les horizons. Et sur les toits-terrasses avec une vue sur mer, se déploient les jardins suspendus, véritable labyrinthe de béton, de galets et de plantes entremêlées. Depuis plus de vingt ans, la Villa Arson s’est engagée dans une démarche de transition écologique, ce qui a permis de favoriser la biodiversité du site.

Villa Arson 20 Avenue Stephen Liégeard, 06100 Nice, France Nice 06100 Saint-Barthélémy Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492077373 http://www.villa-arson.fr Dessiné par l’architecte Michel Marot, le jardin moderne de la Villa Arson consiste en une pelouse centrale sur laquelle se répartissent des cercles dallés avec au centre une plante ou, le plus souvent, un arbre. Provenant des cinq continents, les végétaux de ce nouveau jardin symbolisent par leurs origines très diverses l’ouverture de la Villa Arson à tous les horizons. Les dalles, spécifiquement créées pour le lieu se présentent sous forme de deux trapèzes emboités ou de triangles ; motifs que l’on retrouve sur l’ensemble des dallages de la Villa Arson et du jardin.

Les oliviers centenaires, plantés par des moines capucins au XVIe siècle, sont les derniers témoins de la vocation agricole du domaine. Ces oliviers donnent encore aujourd’hui les petites olives de Nice que l’on récolte, les bonnes années, pour produire une huile d’olive douce et fruitée caractéristique de la région. Tramway : ligne n°1, direction Henri Sappia – station Le Ray. Puis 10 mn de marche, suivre signalisation “Villa Arson” via les rues Paul Mallarède et Joseph d’Arbaud. Bus n°8, direction Las Planas / Sappia – station Deux avenues. Puis suivre la signalisation “Villa Arson” jusqu’à l’avenue Stephen Liégeard. En voiture : depuis l’autoroute A8, sortie 54, Nice Nord, puis suivre dir. “centre ville”, Bd Gorbella et signalisation “Villa Arson” ; depuis la Promenade des Anglais, bd Gambetta, puis Bd de Cessole et suivre signalisation “Villa Arson”.

Deux sessions, sans incription :

© Claudia Goletto