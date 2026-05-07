Atelier Cuisine Antillaise La Grande École Le Havre
Atelier Cuisine Antillaise La Grande École Le Havre jeudi 18 juin 2026.
Le Havre
Atelier Cuisine Antillaise
La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 18:00:00
fin : 2026-06-18
Date(s) :
2026-06-18
Un atelier où la cuisine devient un voyage sous les tropiques. Aux côtés de notre cheffe Sabrina, découvrez des recettes riches en couleurs et en saveurs, partagez, goûtez et laissez-vous transporter par la magie des Antilles. Une vraie évasion culinaire, sans quitter la ville.
Durée 2h
Réservation obligatoire .
La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com
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English : Atelier Cuisine Antillaise
L’événement Atelier Cuisine Antillaise Le Havre a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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