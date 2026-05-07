Atelier Cuisine Antillaise La Grande École Le Havre

Le Havre

Atelier Cuisine Antillaise

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 18:00:00

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

Un atelier où la cuisine devient un voyage sous les tropiques. Aux côtés de notre cheffe Sabrina, découvrez des recettes riches en couleurs et en saveurs, partagez, goûtez et laissez-vous transporter par la magie des Antilles. Une vraie évasion culinaire, sans quitter la ville.

Durée 2h

Réservation obligatoire .

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com

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English : Atelier Cuisine Antillaise

L’événement Atelier Cuisine Antillaise Le Havre a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie