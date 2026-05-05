Atelier cuisine bretonne, Le Quai des arts, Vitré
Atelier cuisine bretonne, Le Quai des arts, Vitré samedi 23 mai 2026.
Atelier cuisine bretonne Samedi 23 mai, 10h30 Le Quai des arts Ille-et-Vilaine
Sur inscription auprès de la bibliothèque ou via ce lien : https://www.eventbrite.fr/e/atelier-cuisine-bretonne-tickets-1988184423130?aff=oddtdtcreator
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T10:30:00+02:00 – 2026-05-23T12:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T10:30:00+02:00 – 2026-05-23T12:00:00+02:00
10 jours pour fêter la Bretagne sous toutes ses formes !
La direction de la culture de Vitré Communauté vous propose des animations en lien avec la Bretagne et la cuisine bretonne dans les communes de l’Agglomération (Argentré-du-Plessis, La Guerche-de-Bretagne, Louvigné-de-Bais, Marpiré, Montreuil-sous-Pérouse, Saint-Didier, Saint-Germain-du-Pinel, Saint-M’Hervé et Vitré).
Les bibliothèques du réseau Arléane s’associent pour vous proposer un programme gourmand !
Atelier cuisine bretonne
L’atelier-cuisine d’Agnès vous propose de participer à un atelier cuisine pour découvrir des recettes bretonnes.
Rendez-vous le samedi 23 mai à 10h30 à la Médiathèque du Quai des arts, à Vitré.
Infos pratiques : tout public – Sur inscription auprès de la médiathèque ou via ce lien : https://www.eventbrite.fr/e/atelier-cuisine-bretonne-tickets-1988184423130?aff=oddtdtcreator
Vous n’êtes pas disponibles à Vitré ?
Rendez-vous dans les autres bibliothèques du réseau proposant des ateliers cuisine.
- Samedi 16 mai à 10h30 – Bibliothèque de Louvigné-de-Bais
- Dimanche 17 mai à 10h – Bibliothèque de Marpiré
- Mercredi 20 mai à 10h – Médiathèque d’Argentré-du-Plessis
- Mercredi 20 mai à 14h30 – Bibliothèque de Saint-Didier
Les élèves du lycée hôtelier de La Guerche-de-Bretagne vous invitent également à participer à un atelier cuisine. Vous pourrez repartir avec votre production.
Rendez-vous mardi 19 mai sur la place du marché de La Guerche-de-Bretagne. Deux séances : 9h30 à 10h30 et 11h à 12h.
Retrouvez le programme détaillé : https://www.calameo.com/vitre-communaute/read/004683214c24b1d6d024f
Cet évènement est soutenu par la Région Bretagne.
Le Quai des arts 1 rue du Bourg-aux-Moines 35500 Vitré Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02 99 75 16 11 »}, {« type »: « email », « value »: « contact.quaidesarts@vitrecommunaute.org »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « L’atelier-cuisine d’Agnu00e8s vous propose de participer u00e0 un atelier cuisine pour du00e9couvrir des recettes bretonnes. », « type »: « rich », « title »: « Atelier Cuisine bretonne », « thumbnail_url »: « https://www.eventbrite.fr/e/_next/image?url=https%3A%2F%2Fimg.evbuc.com%2Fhttps%253A%252F%252Fcdn.evbuc.com%252Fimages%252F1182873690%252F225635007794%252F1%252Foriginal.20260423-133302%3Fcrop%3Dfocalpoint%26fit%3Dcrop%26w%3D480%26auto%3Dformat%252Ccompress%26q%3D75%26sharp%3D10%26fp-x%3D0.085%26fp-y%3D0.49%26s%3D8cb6e7e88f37e9fb9f4de955eb928f35&w=1880&q=75 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.eventbrite.fr/e/atelier-cuisine-bretonne-tickets-1988184423130 », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 281, « thumbnail_width »: 480, « options »: {« card »: {« values »: {« small »: « Make it a small card »}, « value »: « »}}, « html »: «
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L’atelier-cuisine d’Agnès vous propose de participer à un atelier cuisine pour découvrir des recettes bretonnes. cuisine bibliothèque
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