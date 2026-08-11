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AGENDA · Vern-sur-Seiche

Atelier cuisine Centre des Marais Vern-sur-Seiche

samedi 12 septembre 2026 · Centre des Marais · Vern-sur-Seiche

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
Centre des Marais
Adresse
43 rue de châteaubriant 35770 vern-sur-seiche
Ville
35770 Vern-sur-Seiche
Département
Ille-et-Vilaine

Atelier cuisine Centre des Marais Vern-sur-Seiche Samedi 12 septembre, 09h30 Ille-et-Vilaine

Plein tarif : 7€ Tarif Sortir ! : 3€50 – Sur inscription

Préparez et partagez un menu sans gluten avec Sulwenn.

**Au menu :**

* Entrée : clafoutis de courgettes-menthe,
* Plat : tomates farcies végétariennes accompagnées de riz
* basmati,
* Dessert : gâteau à la noix de coco

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-12T09:30:00.000+02:00
Fin : 2026-09-12T14:00:00.000+02:00

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 https://centredesmarais.asso.fr/ accueil@centredesmarais.asso.fr 0299628327

Centre des Marais 43 rue de châteaubriant 35770 vern-sur-seiche Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine


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