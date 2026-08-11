Informations pratiques

Atelier cuisine Centre des Marais Vern-sur-Seiche Samedi 12 septembre, 09h30 Ille-et-Vilaine

Plein tarif : 7€ Tarif Sortir ! : 3€50 – Sur inscription

Préparez et partagez un menu sans gluten avec Sulwenn.

**Au menu :**

* Entrée : clafoutis de courgettes-menthe,

* Plat : tomates farcies végétariennes accompagnées de riz

* basmati,

* Dessert : gâteau à la noix de coco

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-12T09:30:00.000+02:00

Fin : 2026-09-12T14:00:00.000+02:00

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https://centredesmarais.asso.fr/ accueil@centredesmarais.asso.fr 0299628327

Centre des Marais 43 rue de châteaubriant 35770 vern-sur-seiche Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine



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