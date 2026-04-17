ATELIER CUISINE CRÉATIVE À LA SPITULINE Route de Sainte-Marie Torreilles

Torreilles

ATELIER CUISINE CRÉATIVE À LA SPITULINE

Route de Sainte-Marie Les Rôles d’Ablard Torreilles Pyrénées-Orientales

Tarif : 48 – 48 – 48

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 10:30:00

fin : 2026-04-17 14:00:00

Date(s) :

2026-04-17

La spiruline… on sait, ça ne fait pas toujours rêver au premier abord. Et pourtant, bien produite ici dans les Pyrénées-Orientales, ça change tout.

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Route de Sainte-Marie Les Rôles d’Ablard Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie

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English :

Spirulina? we know, it doesn’t always make you dream at first sight. But when it’s produced right here in the Pyrénées-Orientales, it changes everything.

L’événement ATELIER CUISINE CRÉATIVE À LA SPITULINE Torreilles a été mis à jour le 2026-04-14 par BIT DE TORREILLES