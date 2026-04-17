ATELIER CUISINE CRÉATIVE À LA SPITULINE Route de Sainte-Marie Torreilles
ATELIER CUISINE CRÉATIVE À LA SPITULINE Route de Sainte-Marie Torreilles vendredi 17 avril 2026.
Torreilles
ATELIER CUISINE CRÉATIVE À LA SPITULINE
Route de Sainte-Marie Les Rôles d’Ablard Torreilles Pyrénées-Orientales
Tarif : 48 – 48 – 48
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 10:30:00
fin : 2026-04-17 14:00:00
Date(s) :
2026-04-17
La spiruline… on sait, ça ne fait pas toujours rêver au premier abord. Et pourtant, bien produite ici dans les Pyrénées-Orientales, ça change tout.
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Route de Sainte-Marie Les Rôles d’Ablard Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie
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English :
Spirulina? we know, it doesn’t always make you dream at first sight. But when it’s produced right here in the Pyrénées-Orientales, it changes everything.
L’événement ATELIER CUISINE CRÉATIVE À LA SPITULINE Torreilles a été mis à jour le 2026-04-14 par BIT DE TORREILLES
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