Atelier « Cuisine et ensemble » Maison du quartier de Breil Nantes
Atelier « Cuisine et ensemble » Maison du quartier de Breil Nantes mardi 7 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-07 10:00 – 13:00
Gratuit : non Gratuit sur inscription. 4 inscrits au Restaurant Intergénérationnel, 4 inscrits sur la Maison du Quartier du Breil
Le restaurant intergénérationnel Malville et la maison de quartier du Breil propose un Atelier animé par Magali PARE, nutritionniste de MIAM Nutrition 10h-13h : Atelier « cuisine et ensemble »
Maison du quartier de Breil Nantes 44100
02 40 76 05 69
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