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Atelier « Cuisine et ensemble » Maison du quartier de Breil Nantes

Atelier « Cuisine et ensemble » Maison du quartier de Breil Nantes

Atelier « Cuisine et ensemble » Maison du quartier de Breil Nantes mardi 7 juillet 2026.

Lieu : Maison du quartier de Breil

Adresse : 52 Rue du Breil, 44100

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mardi 7 juillet 2026

Heure de début : 10:00

Tarif : Gratuit sur inscription. 4 inscrits au Restaurant Intergénérationnel, 4 inscrits sur la Maison du Quartier du Breil

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-07 10:00 – 13:00
Gratuit : non Gratuit sur inscription. 4 inscrits au Restaurant Intergénérationnel, 4 inscrits sur la Maison du Quartier du Breil  

Le restaurant intergénérationnel Malville et la maison de quartier du Breil propose un Atelier animé par Magali PARE, nutritionniste de MIAM Nutrition 10h-13h : Atelier « cuisine et ensemble »

Maison du quartier de Breil Nantes 44100
02 40 76 05 69


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