Montpellier

ATELIER CUISINE HÔTEL MERCURE MONTPELLIER CENTRE COMÉDIE

6 Rue de la Spirale Montpellier Hérault

Tarif : 32 – 32 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-29

Atelier pâtisserie cupcakes & sucettes en chocolat

Envie de mettre la main à la pâte dans une ambiance conviviale et gourmande ? Participez à un atelier pâtisserie dédié à la fabrication de cupcakes et de sucettes en chocolat, accessible dès 8 ans.

Atelier pâtisserie cupcakes & sucettes en chocolat

Envie de mettre la main à la pâte dans une ambiance conviviale et gourmande ? Participez à un atelier pâtisserie dédié à la fabrication de cupcakes et de sucettes en chocolat, accessible dès 8 ans.

Encadré dans la bonne humeur, cet atelier est l’occasion idéale d’apprendre, de partager et de repartir avec ses propres créations sucrées. Chaque participant bénéficie du matériel nécessaire, d’un tablier de chef et d’un moment de dégustation pour savourer ses réalisations.

mercredi 29 avril 2026 à 14h

à partir de 8 ans

32€ par personne (atelier, tablier, dégustation et créations incluses)

Réservation obligatoire 04 67 99 89 85 .

6 Rue de la Spirale Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 99 89 85

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English :

Pastry workshop: cupcakes & chocolate lollipops

Want to get your hands dirty in a friendly, gourmet atmosphere? Join us for a patisserie workshop dedicated to making chocolate cupcakes and lollipops, for ages 8 and up.

L’événement ATELIER CUISINE HÔTEL MERCURE MONTPELLIER CENTRE COMÉDIE Montpellier a été mis à jour le 2026-04-13 par 34 OT MONTPELLIER