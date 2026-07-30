Atelier Cuisine libanaise La Grande École Le Havre
samedi 12 septembre 2026 · La Grande École · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
Atelier Cuisine libanaise
La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Embarquez pour un voyage en Méditerranée avec notre atelier Cuisine libanaise. Découvrez les saveurs envoûtantes du Liban à travers une cuisine colorée, parfumée et conviviale.
Durée 3h
Réservation obligatoire .
La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com
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English : Atelier Cuisine libanaise
L’événement Atelier Cuisine libanaise Le Havre a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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