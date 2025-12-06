Atelier cuisine Maison de l’Europe – Europa Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-15 14:00 – 17:00

Gratuit : oui sur inscription à pointeouest@accoord.fr ou framboise.graignic@accoord.fr Tout public

VENEZ partager, cuisiner et goûter ! ??????????Une fois par mois, l’Accoord vous propose une expérience gastronomique et culturelle.Vous serez accompagné.es de volontaires européen.nes dans la création des gourmandises parfaites pour ce Noël ! ??????????Ces ateliers sont ouverts et GRATUITS pour tous.tes les habitant.es de la Pointe Ouest de l’île de Nantes.N’hésitez pas à nous contacter à travers de nos réseaux pour réservez votre place.

Maison de l’Europe – Europa Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 40 48 65 49 http://europanantes.eu contact@europanantes.eu