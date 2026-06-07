« Mais comment vous savez ? » (Festival Héroïnes de 7 lieux) Collectif Plan B Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-16 18:00 – 20:30

Gratuit : oui Entrée libre, sur inscription. Gratuit Adulte, Etudiant, Senior, Personne en situation de handicap, Tout public

par Aurèle SALMONComment vous savez ?Que se passe-t-il quand deux inconnu·e·s se parlent sans se voir, et que la relation se tisse seulement par la voix, au téléphone ? À distance passent des imaginaires, des histoires, des chansons — et une proximité troublante. « Comment vous savez ? » c’est un seule-en-scène sensible et plein d’humour, où la chanteuse raconte ces rencontres -souvent avec des auditrices âgées, femmes de mémoire, de confidences et de malice. Horaire : 19h (accueil apéro dès 18h) || Tout public à partir de 12 ans || EN CREATION !? Causerie vous verrez ! vous aurez envie d’échanger après le spectacle : raconter vos souvenirs, poser des questions à l’artiste, et peut-être découvrir ce fameux dispositif « au bout du fil ».

Collectif Plan B Nantes 44100

https://www.festivalheroines.com/d-tails-et-inscription/mais-comment-vous-savez



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