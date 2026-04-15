Atelier  cuisine nature  Rue de Lacassagne Boé

Boé

Atelier cuisine nature

Rue de Lacassagne Maison de Garonne Boé Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23 16:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Dans le cadre de la Fête de la Nature, découvrez des recettes avec des plantes sauvages et dégustez vos créations.

Dans le cadre de la Fête de la Nature, venez découvrir comment réaliser des recettes simples avec des plantes sauvages. Vous en apprendrez un peu plus sur les plantes comestibles locales. Et surtout à les cuisiner lors d’un moment convivial et de partage. A l’issue de l’atelier, vous pourrez déguster vos créations. Animation menée par Gaetan Mazas de Garonne Nature . .

Rue de Lacassagne Maison de Garonne Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 98 65 61 maison-garonne@ville-boe.fr

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English : Atelier cuisine nature

As part of the Fête de la Nature, discover recipes using wild plants and taste your creations.

L’événement Atelier cuisine nature Boé a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Destination Agen