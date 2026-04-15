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Atelier  cuisine nature  Rue de Lacassagne Boé

Atelier  cuisine nature  Rue de Lacassagne Boé

Atelier  cuisine nature  Rue de Lacassagne Boé samedi 23 mai 2026.

Lieu : Rue de Lacassagne

Adresse : Maison de Garonne

Ville : 47550 Boé

Département : Lot-et-Garonne

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit

Boé

Atelier  cuisine nature 

Rue de Lacassagne Maison de Garonne Boé Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23 16:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Dans le cadre de la Fête de la Nature, découvrez des recettes avec des plantes sauvages et dégustez vos créations.
Dans le cadre de la Fête de la Nature, venez découvrir comment réaliser des recettes simples avec des plantes sauvages. Vous en apprendrez un peu plus sur les plantes comestibles locales. Et surtout à les cuisiner lors d’un moment convivial et de partage. A l’issue de l’atelier, vous pourrez déguster vos créations. Animation menée par Gaetan Mazas de  Garonne Nature  .   .

Rue de Lacassagne Maison de Garonne Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 98 65 61  maison-garonne@ville-boe.fr

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English : Atelier  cuisine nature 

As part of the Fête de la Nature, discover recipes using wild plants and taste your creations.

L’événement Atelier  cuisine nature  Boé a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Destination Agen

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