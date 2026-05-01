Blønd and Blönd and Blònd Espace culturel François Mitterrand Boé

Boé

Blønd and Blönd and Blònd

Espace culturel François Mitterrand Avenue François Mitterrand Boé Lot-et-Garonne

Tarif : 23 – 23 – 23 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Avant que le monde ne devienne un désert bouillonnant, chantons avec les Blønd and Blönd and Blònd leurs meilleurs titres apocalyptiques. Un best-ouf corrosif et tendre pour célébrer 15 ans d’amour Blond et leur nouvel opus.

Vente possible tous les soirs de 17h à 19h à la Tannerie d’Agen.

Bientôt, le monde ne sera plus qu’un immense désert bouillonnant et malodorant. Alors profitons de la plage infinie qui s’étend devant nous et entonnons, en chœur, les plus belles chansons apocalyptiques des Blønd and Blönd and Blònd. Un best-ouf irrésistible, de leurs premiers succès cultes à leurs dernières pépites corrosives, délicatement infusées d’une suéditude passionnée — les vacances mythiques de tata Birgit, l’ultime repas de famille. Quinze ans d’amour c’est ça, l’amour Blond ! Venez nombreuses et nombreux célébrer le nouvel opus, de vos trois Suédois au cœur plus hexagonal que jamais.

Vente possible tous les soirs de 17h à 19h à la Tannerie d’Agen. .

Espace culturel François Mitterrand Avenue François Mitterrand Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 70 21 70

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English : Blønd and Blönd and Blònd

Before the world turns into a seething desert, let’s join Blønd and Blönd and Blònd in singing their best apocalyptic songs. A corrosive and tender best-of to celebrate 15 years of Blond love and their new opus.

Tickets on sale every evening from 5pm to 7pm at the Tannerie d’Agen.

L’événement Blønd and Blönd and Blònd Boé a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Destination Agen