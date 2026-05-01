Balade commentée des bords de Garonne Maison de Garonne, Rue de Lacassagne Boé
Balade commentée des bords de Garonne Maison de Garonne, Rue de Lacassagne Boé mercredi 20 mai 2026.
Boé
Balade commentée des bords de Garonne
Maison de Garonne, Rue de Lacassagne Maison de Garonne Boé Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 10:30:00
fin : 2026-05-20 12:30:00
Date(s) :
2026-05-20
Dans le cadre de la Fête de la Nature, la Maison de Garonne vous propose une balade découverte de la forêt riveraine des bords de Garonne en partenariat avec l’EP Garonne. Projection en salle et balade sur le terrain.
Balade commentée des bords de Garonne
Dans le cadre de la Fête de la Nature, la Maison de Garonne vous propose une balade découverte de la forêt riveraine des bords de Garonne en partenariat avec l’EP Garonne. Projection en salle et balade sur le terrain. .
Maison de Garonne, Rue de Lacassagne Maison de Garonne Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 98 65 61 maison-garonne@ville-boe.fr
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English : Balade commentée des bords de Garonne
As part of the Fête de la Nature, the Maison de Garonne invites you to discover the riparian forest on the banks of the Garonne in partnership with EP Garonne. Screening indoors and out in the field.
L’événement Balade commentée des bords de Garonne Boé a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Destination Agen