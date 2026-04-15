Sortie botanique et préparation d’un macérat huileux Rue de Lacassagne Boé
Sortie botanique et préparation d’un macérat huileux Rue de Lacassagne Boé samedi 23 mai 2026.
Boé
Sortie botanique et préparation d’un macérat huileux
Rue de Lacassagne Maison de Garonne Boé Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 09:00:00
fin : 2026-05-23 11:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Dans le cadre de la Fête de la Nature, la Maison de Garonne vous propose une balade nature d’1h pour apprendre à reconnaître les plantes médicinales suivie d’un atelier de préparation d’un macérât huileux avec Carine Meyard de la petite apothicaire .
Sortie botanique et préparation d’un macérât huileux. Dans le cadre de la Fête de la Nature, la Maison de Garonne vous propose une balade nature d’1h pour apprendre à reconnaître les plantes médicinales suivie d’un atelier de préparation d’un macérât huileux avec Carine Meyard de la petite apothicaire . .
Rue de Lacassagne Maison de Garonne Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 98 65 61 maison-garonne@ville-boe.fr
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English : Sortie botanique et préparation d’un macérat huileux
As part of the Fête de la Nature, the Maison de Garonne is offering a 1-hour nature walk to learn how to recognize medicinal plants, followed by a workshop to prepare an oily macerate with Carine Meyard from la petite apothicaire .
L’événement Sortie botanique et préparation d’un macérat huileux Boé a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Destination Agen