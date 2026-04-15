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Sortie botanique et préparation d’un macérat huileux Rue de Lacassagne Boé

Sortie botanique et préparation d’un macérat huileux Rue de Lacassagne Boé

Sortie botanique et préparation d’un macérat huileux Rue de Lacassagne Boé samedi 23 mai 2026.

Lieu : Rue de Lacassagne

Adresse : Maison de Garonne

Ville : 47550 Boé

Département : Lot-et-Garonne

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : Gratuit

Boé

Sortie botanique et préparation d’un macérat huileux

Rue de Lacassagne Maison de Garonne Boé Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 09:00:00
fin : 2026-05-23 11:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Dans le cadre de la Fête de la Nature, la Maison de Garonne vous propose une balade nature d’1h pour apprendre à reconnaître les plantes médicinales suivie d’un atelier de préparation d’un macérât huileux avec Carine Meyard de  la petite apothicaire  .
Sortie botanique et préparation d’un macérât huileux. Dans le cadre de la Fête de la Nature, la Maison de Garonne vous propose une balade nature d’1h pour apprendre à reconnaître les plantes médicinales suivie d’un atelier de préparation d’un macérât huileux avec Carine Meyard de  la petite apothicaire  .   .

Rue de Lacassagne Maison de Garonne Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 98 65 61  maison-garonne@ville-boe.fr

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English : Sortie botanique et préparation d’un macérat huileux

As part of the Fête de la Nature, the Maison de Garonne is offering a 1-hour nature walk to learn how to recognize medicinal plants, followed by a workshop to prepare an oily macerate with Carine Meyard from la petite apothicaire .

L’événement Sortie botanique et préparation d’un macérat huileux Boé a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Destination Agen

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