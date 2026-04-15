Sortie botanique et préparation d’un macérat huileux Rue de Lacassagne Boé

Boé

Sortie botanique et préparation d’un macérat huileux

Rue de Lacassagne Maison de Garonne Boé Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 09:00:00

fin : 2026-05-23 11:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Dans le cadre de la Fête de la Nature, la Maison de Garonne vous propose une balade nature d’1h pour apprendre à reconnaître les plantes médicinales suivie d’un atelier de préparation d’un macérât huileux avec Carine Meyard de la petite apothicaire .

Sortie botanique et préparation d’un macérât huileux. Dans le cadre de la Fête de la Nature, la Maison de Garonne vous propose une balade nature d’1h pour apprendre à reconnaître les plantes médicinales suivie d’un atelier de préparation d’un macérât huileux avec Carine Meyard de la petite apothicaire . .

Rue de Lacassagne Maison de Garonne Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 98 65 61 maison-garonne@ville-boe.fr

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English : Sortie botanique et préparation d’un macérat huileux

As part of the Fête de la Nature, the Maison de Garonne is offering a 1-hour nature walk to learn how to recognize medicinal plants, followed by a workshop to prepare an oily macerate with Carine Meyard from la petite apothicaire .

L’événement Sortie botanique et préparation d’un macérat huileux Boé a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Destination Agen