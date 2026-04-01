Atelier cuisine Pavlova Auberge de Jeunesse Ostal Saint-Martin-des-Champs
Atelier cuisine Pavlova Auberge de Jeunesse Ostal Saint-Martin-des-Champs mercredi 22 avril 2026.
Saint-Martin-des-Champs
Atelier cuisine Pavlova
Auberge de Jeunesse Ostal 1 Voie d’Accès au Port Saint-Martin-des-Champs Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 14:00:00
fin : 2026-04-22 17:00:00
Date(s) :
2026-04-22
Participez à un atelier cuisine pavlova à Morlaix à l’auberge de jeunesse.
Apprenez à réaliser ce dessert gourmand et fruité dans une ambiance conviviale et accessible à tous.
Un moment de partage autour de la pâtisserie, idéal entre amis ou en famille.
Atelier limité à 10 personnes. À partir de 8 ans (mineur accompagné).
Inscription obligatoire au minimum 3 jours avant. .
Auberge de Jeunesse Ostal 1 Voie d’Accès au Port Saint-Martin-des-Champs 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 15 10 55
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English : Atelier cuisine Pavlova
L’événement Atelier cuisine Pavlova Saint-Martin-des-Champs a été mis à jour le 2026-04-06 par OT BAIE DE MORLAIX
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