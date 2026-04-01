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Atelier cuisine poulet teriyaki Auberge de jeunesse Ostal Saint-Martin-des-Champs

Atelier cuisine poulet teriyaki Auberge de jeunesse Ostal Saint-Martin-des-Champs mardi 21 avril 2026.

Lieu : Auberge de jeunesse Ostal

Adresse : 1 Voie d'Accès au Port

Ville : 29600 Saint-Martin-des-Champs

Département : Finistère

Début : 2026-04-21T14:00:00

Fin : 2026-04-21T17:00:00

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Saint-Martin-des-Champs

Atelier cuisine poulet teriyaki

Auberge de jeunesse Ostal 1 Voie d’Accès au Port Saint-Martin-des-Champs Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 14:00:00
fin : 2026-04-21 17:00:00

Date(s) :
2026-04-21

Participez à un atelier cuisine poulet teriyaki à Morlaix à l’auberge de jeunesse.

Apprenez à réaliser cette recette savoureuse dans une ambiance conviviale et accessible à tous. Un moment de partage autour de la cuisine, idéal entre amis ou en famille.

Atelier limité à 10 personnes. À partir de 8 ans (mineur accompagné).
Inscription obligatoire au minimum 3 jours avant.   .

Auberge de jeunesse Ostal 1 Voie d’Accès au Port Saint-Martin-des-Champs 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 15 10 55 

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English : Atelier cuisine poulet teriyaki

L’événement Atelier cuisine poulet teriyaki Saint-Martin-des-Champs a été mis à jour le 2026-04-06 par OT BAIE DE MORLAIX

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