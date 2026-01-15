Atelier cuisine Cité de Fayolas Bât O Saint-Junien

Atelier cuisine

Cité de Fayolas Bât O Centre social La Parenthèse de la Glane Saint-Junien Haute-Vienne

Début : 2026-09-25

fin : 2026-09-25

Le Centre Social La Parenthèse de la Glane vous invite à participer à ses ateliers cuisine, un rendez-vous convivial et gourmand qui se tient chaque vendredi de 9h à 12h à la Cité Fayolas, à Saint-Junien. Apprendre une nouvelle recette chaque semaine. Explorez des saveurs variées et enrichissez vos talents culinaires. Partager un moment agréable en cuisinant dans une ambiance chaleureuse et faites de belles rencontres. Finissez l’atelier en savourant les plats préparés ensemble. .

Cité de Fayolas Bât O Centre social La Parenthèse de la Glane Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 64 42 75

