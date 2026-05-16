Festival de Jeunes Pousses Conservatoire Jean Ferrat Saint-Junien

Saint-Junien

Festival de Jeunes Pousses

Conservatoire Jean Ferrat 18 Avenue Léontine Vignerie Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 16:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Laissez-vous porter par l’énergie et la fraîcheur du Festival des Jeunes Pousses à Saint-Junien. Ce concert met à l’honneur de jeunes musiciens passionnés qui partageront avec le public leur talent, leur enthousiasme et le plaisir de jouer ensemble. Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, l’Orchestre Municipal d’Harmonie vous invite à découvrir un répertoire varié, accessible à tous, mêlant émotion, dynamisme et découvertes musicales. Un moment de partage intergénérationnel à vivre en famille ou entre amis, au rythme des instruments et des mélodies interprétées par la nouvelle génération de musiciens. Une belle occasion de soutenir les jeunes talents locaux et de profiter d’un rendez-vous musical placé sous le signe de la convivialité. Renseignements auprès de l’Orchestre Municipal d’Harmonie. .

Conservatoire Jean Ferrat 18 Avenue Léontine Vignerie Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 02 59 81 conservatoire@pol-cdc.fr

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English : Festival de Jeunes Pousses

L’événement Festival de Jeunes Pousses Saint-Junien a été mis à jour le 2026-05-16 par Terres de Limousin