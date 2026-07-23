Informations pratiques

Narbonne

ATELIER CUISINE SAUVAGE

Domaine du Grand Castelou Narbonne Aude

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 14:00:00

fin : 2026-09-27 17:00:00

Date(s) :

2026-09-27

De la cueillette à l’assiette venez découvrir la flore et les fruits sauvages comestibles et déguster les saveurs d’automne!

Laurie Beaufils Herba Venti

Réservation par téléphone, 15 pers. max

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Domaine du Grand Castelou Narbonne 11100 Aude Occitanie +33 4 68 42 70 45

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English :

From the field to your plate—come discover wild plants and edible wild fruits, and savor the flavors of fall!

Laurie Beaufils at Herba Venti

Reservations by phone, max. 15 people

L’événement ATELIER CUISINE SAUVAGE Narbonne a été mis à jour le 2026-07-23 par