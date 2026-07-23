ATELIER CUISINE SAUVAGE Narbonne
dimanche 27 septembre 2026 · Narbonne
Informations pratiques
Narbonne
ATELIER CUISINE SAUVAGE
Domaine du Grand Castelou Narbonne Aude
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 14:00:00
fin : 2026-09-27 17:00:00
Date(s) :
2026-09-27
De la cueillette à l’assiette venez découvrir la flore et les fruits sauvages comestibles et déguster les saveurs d’automne!
Laurie Beaufils Herba Venti
Réservation par téléphone, 15 pers. max
.
Domaine du Grand Castelou Narbonne 11100 Aude Occitanie +33 4 68 42 70 45
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English :
From the field to your plate—come discover wild plants and edible wild fruits, and savor the flavors of fall!
Laurie Beaufils at Herba Venti
Reservations by phone, max. 15 people
L’événement ATELIER CUISINE SAUVAGE Narbonne a été mis à jour le 2026-07-23 par
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