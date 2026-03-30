Atelier Cuisiner les Plantes du jardin Camifolia Jardin Camifolia Chemillé-en-Anjou

Chemillé-en-Anjou

Atelier cuisiner les plantes du Jardin Camifolia

Chemillé 1 rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 8.5 – 8.5 – 8.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 15:00:00

fin : 2026-08-12 17:00:00

Date(s) :

2026-08-12 2026-08-13

Surprenez vos convives autour d’une cuisine à base de plantes du jardin !

Cet atelier sera l’occasion de connaître recettes et astuces pour intégrer dans vos plats des plantes aux saveurs parfois insoupçonnées ! A l’issue de l’atelier, dégustez vos mets et repartez avec les recettes de l’animateur.

Atelier à partir de 10 ans Sur réservation .

Chemillé 1 rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 84 98 contact-camifolia@chemille-en-anjou.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Surprise your guests with a dish based on plants from the garden!

L’événement Atelier cuisiner les plantes du Jardin Camifolia Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-09 par Pôle Tourisme ôsezMauges