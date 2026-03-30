Atelier Cuisiner les Plantes du jardin Camifolia Jardin Camifolia Chemillé-en-Anjou
Atelier Cuisiner les Plantes du jardin Camifolia Jardin Camifolia Chemillé-en-Anjou mercredi 12 août 2026.
Chemillé-en-Anjou
Atelier cuisiner les plantes du Jardin Camifolia
Chemillé 1 rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 8.5 – 8.5 – 8.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 15:00:00
fin : 2026-08-12 17:00:00
Date(s) :
2026-08-12 2026-08-13
Surprenez vos convives autour d’une cuisine à base de plantes du jardin !
Cet atelier sera l’occasion de connaître recettes et astuces pour intégrer dans vos plats des plantes aux saveurs parfois insoupçonnées ! A l’issue de l’atelier, dégustez vos mets et repartez avec les recettes de l’animateur.
Atelier à partir de 10 ans Sur réservation .
Chemillé 1 rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 84 98 contact-camifolia@chemille-en-anjou.fr
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English :
Surprise your guests with a dish based on plants from the garden!
L’événement Atelier cuisiner les plantes du Jardin Camifolia Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-09 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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