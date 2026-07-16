Atelier Cyanotype, 125 Av. Lacassagne, 69003 Lyon, France, Lyon

Informations pratiques

Atelier Cyanotype Samedi 25 juillet, 17h00 125 Av. Lacassagne, 69003 Lyon, France Rhône

Tarifs : Normal 20€ ; Adhérents l’équilibriste 18€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-25T17:00:00+02:00 – 2026-07-25T19:00:00+02:00

Fin : 2026-07-25T17:00:00+02:00 – 2026-07-25T19:00:00+02:00

Ancêtre de la photographie moderne, le cyanotype est toujours bien vivace !

Cette technique, utilisée pour la première fois par la botaniste Anna Atkins à la fin du 19ème pour reproduire des algues, permet de créer des oeuvres uniques en imprimant la trace d’une plante sur du papier sensible, imbibé d’une solution ferrique (non toxique).

Le résultat, un photogramme composé de nuances de bleu de prusse profond, invite à la rêverie et à la poésie.

Au-delà de la technique de base, je vous apprendrais à sélectionner et à choisir les plantes à utiliser en priorité, au cours d’une balade autour de l’Équilibriste, laus aussi parmi les plantes séchées que j’ai spécialement cueiullies pour vous et que je mets à disposition, en fonction de leur transparence et des détails qu’elles comportent.

Mais nous verrons aussi comment composer votre photogramme, en fonction de la distance et de l’épaisseur des plantes choisies.

Vous pourrez utiliser en complément et en association des plantes, des objets (lettres en pochoir), des dentelles et napperons, des négatifs en plaques de verre de la fin du 19ème siècle, issus des usines Lumière de Lyon, pour une plongée complète dans l’histoire de la photographie !

Nous apprendons aussi à modifier la couleur d’un photogramme le passant du bleu au gris bleuté ou au sépia, en utilisant soude et bains de tanins (café, thé, vins, infusions de plantes).

L’occasion d’en apprendre plus sur les propriétés chimiques de plantes !

Résultat : Marque page, petit-format (100×150) et moyen format (A4) : vous pourrez réaliser et emporter 3 formats de photogrammes aboutis créés pendant le temps de l’atelier.

Public : tous publics dont les enfants à partir de 6 ans sous la responsabilité d’un adulte

Matériel (plantes séchées, accessoires, papiers photosensibles, plaques photographiques anciennes et bains de tanins) fournis.

Mise à disposition de plantes séchées locales ramassées et séchées par mes soins pour compléter vos compositions cueillies pendant l’atelier.

Lieu : L’Équilibriste, 125 avenue Lacassagne, Lyon 3ème

Date : Samedi 25 juillet 15h – 17h

L’Équilibriste est un très beau tiers-lieu associatif écoresponsable qui me propose d’animer des ateliers sans commission, ce qui me permet de vous proposer un tarif réduit de 30 à 20€ : profitez-en !

Durée : 2h00

Activité organisée par Lucile – Animatrice nature connaissance des plantes sauvages

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/atelier-caynotype-9675

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Atelier cyanotype, souvenirs d’été