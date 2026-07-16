Je gagne du temps avec l’aide de l’IA, Lyon – DR AUVERGNE-RHONE-ALPES, Lyon

Informations pratiques

Je gagne du temps avec l’aide de l’IA Mardi 21 juillet, 10h00 Lyon – DR AUVERGNE-RHONE-ALPES Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-21T10:00:00+02:00 – 2026-07-21T11:00:00+02:00

Fin : 2026-07-21T10:00:00+02:00 – 2026-07-21T11:00:00+02:00

Gagnez en efficacité dans votre quotidien en maîtrisant les fonctionnalités clés de Gemini. Apprenez à déléguer vos tâches chronophages : analysez des fichiers complexes, générez des tableaux structurés et créez des supports visuels ou vidéos en quelques instants. Grâce au prompting avancé et aux fonctions vocales, transformez Gemini en un assistant personnel performant pour booster votre productivité et libérer votre créativité. – Maîtriser l’écosystème Gemini et ses capacités multimodales (tex

Lyon – DR AUVERGNE-RHONE-ALPES 69007 Lyon Lyon 69007 Gerland Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/659796 »}]

Gagnez en efficacité dans votre quotidien en maîtrisant les fonctionnalités clés de Gemini.