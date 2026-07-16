Je gagne du temps avec l’aide de l’IA, Lyon – DR AUVERGNE-RHONE-ALPES, Lyon
mardi 21 juillet 2026 · Lyon - DR AUVERGNE-RHONE-ALPES · Lyon
Informations pratiques
Je gagne du temps avec l’aide de l’IA Mardi 21 juillet, 10h00 Lyon – DR AUVERGNE-RHONE-ALPES Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-21T10:00:00+02:00 – 2026-07-21T11:00:00+02:00
Fin : 2026-07-21T10:00:00+02:00 – 2026-07-21T11:00:00+02:00
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Gagnez en efficacité dans votre quotidien en maîtrisant les fonctionnalités clés de Gemini.
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