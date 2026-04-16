Atelier cyanotype Station de Piau Aragnouet

Aragnouet

Atelier cyanotype

Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet Hautes-Pyrénées

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 10:00:00

fin : 2026-07-21 12:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Ne pas Manquer! Camille vous invite à découvrir la magie des fleurs bleues lors d’un atelier de cyanographie! qu’es acro? La magie de la cyanotypie consiste à créer des tirages en utilisant la lumière de l’ami soleil combiné à une solution photosensible.

Découvrez cette technique, mêlant photographie, impression et nature. Réalisez des œuvres uniques à partir des fleurs de la station, travaillez avec la lumière du soleil et repartez avec des souvenirs inoubliables.

Atelier durant lequel vous pourrez réaliser vos propres créations, uniques à conserver. Rejoignez Camille pour une expérience artistique originale, enrichissante, riche de partage.

Dès 6 ans, l’activité familiale par excellence groupe de 5 à 10 personnes ainsi Camille vous accompagne pas à pas.

TARIFS adulte 20€ 1 Ad + 1 Enf de 6 à 10 ans 33€

Inscriptions à l’Office de Tourisme!

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Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 61 69 infos@piau-engaly.com

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English :

Don’t miss it! Camille invites you to discover the magic of blue flowers in a cyanography workshop! qu’es acro? The magic of cyanotypy consists in creating prints using the light of friend the sun combined with a photosensitive solution.

Discover this technique, combining photography, printing and nature. Create unique works of art using flowers from the resort, work with sunlight and leave with unforgettable memories.

A workshop where you can make your own unique creations to keep. Join Camille for an original and enriching artistic experience, rich in sharing.

From age 6, the ultimate family activity groups of 5 to 10, with Camille guiding you step by step.

RATES: adults 20? 1 adult + 1 child aged 6 to 10: 33?

Register at the Tourist Office!

L’événement Atelier cyanotype Aragnouet a été mis à jour le 2026-04-16 par OT de Piau-Engaly|CDT65