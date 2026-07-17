Atelier cyanotype, Archives départementales de Pyrénées-Orientales, Perpignan

Informations pratiques

Atelier cyanotype Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Archives départementales de Pyrénées-Orientales Pyrénées-Orientales

Gratuit. Sur réservation. 1 groupe le matin et 1 groupe l’après-midi, limité à 5 personnes. Enfant à partir de 6 ans accompagné d’un adulte.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

À partir d’un fonds d’archives privées, les participants choisissent un négatif puis réalisent eux-mêmes son tirage grâce à la technique du cyanotype.

Chaque participant repartira avec le cliché qu’il aura créé.

Archives départementales de Pyrénées-Orientales 74 avenue Paul Alduy, 66000 Perpignan Perpignan 66931 Moulin à Vent Pyrénées-Orientales Occitanie 04 68 84 85 00 http://www.cg66.fr/55-les-archives-departementales.htm [{« type »: « email », « value »: « archives@cd66.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 68 85 84 00 »}] Les archives départementales des Pyrénées-Orientales conservent et communiquent le patrimoine écrit, mais aussi figuré, du département. Ce lieu de mémoire préserve et valorise les documents qui permettent de « faire l’histoire » : des archives publiques, mais également privées, qui couvrent une période allant du IXe siècle à nos jours. Lignes de bus A ou 7 : arrêt Parc des Sports. Ligne de bus C : arrêt Montesquieu. Direction université, parking gratuit.

A partir d’un fonds d’archives privées, les participants choisissent un négatif et procèdent à son tirage en utilisant la technique du cyanotype.

©Archives départementales des Pyrénées-Orientales