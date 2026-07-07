ATELIER CYANOTYPE Atelier plantes et wax Bourdeaux
samedi 8 août 2026 · Atelier plantes et wax · Bourdeaux
Informations pratiques
Bourdeaux
ATELIER CYANOTYPE
Atelier plantes et wax 70 rue de la traversée Bourdeaux Drôme
Tarif : 60 – 60 – 60 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 14:00:00
fin : 2026-08-08 16:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Découvrez le cyanotype, un ancien procédé photographique qui révèle de magnifiques bleus grâce à la lumière du soleil. Composez avec des fleurs, des feuilles et des végétaux et créez vos propres empreintes botaniques. Atelier duo parent/enfant
.
Atelier plantes et wax 70 rue de la traversée Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 67 76 52
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English :
Discover cyanotype, an ancient photographic process that reveals beautiful shades of blue when exposed to sunlight. Arrange flowers, leaves, and plants to create your own botanical prints. Parent-child workshop
L’événement ATELIER CYANOTYPE Bourdeaux a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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