Bourdeaux

Nouvelles du Conte Gérard Potier et François Marillier Amglo ou la vie de Narcisse Pelletier

Champs Roch (Scéne roulotte) Bourdeaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 21:15:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Qui sont les véritables sauvages ? Ceux qui imposent leur monde par la force, avec l’illusion d’une civilisation supérieure ? Ou ceux qui accueillent et font vivre dans un monde multiculturel ?

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Champs Roch (Scéne roulotte) Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 66 14 37 99 festival@nouvellesduconte.org

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English :

Who are the real savages? Those who impose their world by force, with the illusion of a superior civilization? Or those who welcome people and make them live in a multicultural world?

L’événement Nouvelles du Conte Gérard Potier et François Marillier Amglo ou la vie de Narcisse Pelletier Bourdeaux a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux