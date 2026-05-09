Nouvelles du Conte Gérard Potier et François Marillier Amglo ou la vie de Narcisse Pelletier Bourdeaux
Nouvelles du Conte Gérard Potier et François Marillier Amglo ou la vie de Narcisse Pelletier Bourdeaux samedi 8 août 2026.
Bourdeaux
Nouvelles du Conte Gérard Potier et François Marillier Amglo ou la vie de Narcisse Pelletier
Champs Roch (Scéne roulotte) Bourdeaux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 21:15:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Qui sont les véritables sauvages ? Ceux qui imposent leur monde par la force, avec l’illusion d’une civilisation supérieure ? Ou ceux qui accueillent et font vivre dans un monde multiculturel ?
.
Champs Roch (Scéne roulotte) Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 66 14 37 99 festival@nouvellesduconte.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Who are the real savages? Those who impose their world by force, with the illusion of a superior civilization? Or those who welcome people and make them live in a multicultural world?
L’événement Nouvelles du Conte Gérard Potier et François Marillier Amglo ou la vie de Narcisse Pelletier Bourdeaux a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
À voir aussi à Bourdeaux (Drôme)
- Cinéma Soulèvements Bourdeaux 19 mai 2026
- Prélude de Pan Chapelle Bourdeaux 24 mai 2026
- Vide-grenier Bourdeaux 30 mai 2026
- Fête de l’école Bourdeaux 30 mai 2026
- Rencontre avec Louis Arnaud Place de la Lève Bourdeaux 2 juin 2026