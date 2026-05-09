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Nouvelles du Conte Gérard Potier et François Marillier Amglo ou la vie de Narcisse Pelletier Bourdeaux

Nouvelles du Conte Gérard Potier et François Marillier Amglo ou la vie de Narcisse Pelletier Bourdeaux samedi 8 août 2026.

Adresse : Champs Roch (Scéne roulotte)

Ville : 26460 Bourdeaux

Département : Drôme

Début : samedi 8 août 2026

Fin : samedi 8 août 2026

Heure de début : 21:15:00

Tarif :

Bourdeaux

Nouvelles du Conte Gérard Potier et François Marillier Amglo ou la vie de Narcisse Pelletier

Champs Roch (Scéne roulotte) Bourdeaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 21:15:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Qui sont les véritables sauvages ? Ceux qui imposent leur monde par la force, avec l’illusion d’une civilisation supérieure ? Ou ceux qui accueillent et font vivre dans un monde multiculturel ?
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Champs Roch (Scéne roulotte) Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 66 14 37 99  festival@nouvellesduconte.org

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English :

Who are the real savages? Those who impose their world by force, with the illusion of a superior civilization? Or those who welcome people and make them live in a multicultural world?

L’événement Nouvelles du Conte Gérard Potier et François Marillier Amglo ou la vie de Narcisse Pelletier Bourdeaux a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

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